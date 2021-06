Migranti: Lamorgese (min. Interno), “Ue ponga mano con urgenza ad accordi con i Paesi da cui si originano i flussi. Superare l’ormai obsoleto quadro giuridico di Dublino”

“Sollecitare l’Ue a porre mano con urgenza ad accordi di partenariato strategico con i Paesi da cui si origina la pressione migratoria, a partire dalla Libia e dalla Tunisia”. È la linea ribadita dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Question Time nell’Aula di Palazzo Madama.

La titolare del Viminale ha ripreso i contenuti delle risoluzioni votate ieri dal Parlamento in vista del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani a Bruxelles. In particolare ha sottolineato la necessità del “superamento dell’ormai obsoleto quadro giuridico di Dublino per porre il tema migratorio e della connessa solidarietà intraeuropea al centro dell’agenda dell’Europa”. Un’“altra priorità è il rafforzamento della cooperazione dell’Ue con Unhcr e Oim sul versante dei corridoi umanitari, su quello dei rimpatri volontari assistiti quali strumenti utili per ridurre i flussi irregolari e contrastare il traffico di essere umani nel Mediterraneo”.