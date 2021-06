Lutto: morto arcivescovo ex nunzio presso Ue, mons. Alain Paul Lebeaupin

Papa Francesco e mons. Alain Paul Lebeaupin

È morto la notte scorsa a Roma, dove ora risiedeva, l’arcivescovo Alain Paul Lebeaupin; fino al 16 novembre scorso era stato nunzio apostolico presso l’Unione europea a Bruxelles. Nato a Parigi il 2 marzo 1945, il 28 giugno 1975 era stato ordinato sacerdote della diocesi di Nizza. Nel 1979 era entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, svolgendo il suo lavoro prima a New York nella Missione permanente presso l’Onu, poi nella nunziatura apostolica nella Repubblica Dominicana e quindi in Mozambico. Ordinato vescovo da Giovanni Paolo II nel 1990, è stato nunzio apostolico in Ecuador, poi in Kenya e dal giugno 2012 presso l’Ue. Il 27 marzo 2021 Papa Francesco lo aveva nominato consultore della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. “Il Signore gli conceda l’eterno riposo ed egli possa trovare rifugio nelle Sue mani”, ha scritto il segretario generale della Comece, don Manuel Barrios Prieto, comunicando ai membri e collaboratori della Comece la notizia della morte dell’ex nunzio.