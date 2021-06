Malnutrizione: Save the children, 5,7 milioni di bambini under 5 sull’orlo della fame “mai così grave”

Con circa 5,7 milioni di bambini sotto i cinque anni sull’orlo della fame in tutto il mondo, il pianeta sta affrontando la più grande crisi alimentare globale del 21° secolo. Inoltre, altri 13 milioni di minori al di sotto dei 18 anni devono far fronte a un’estrema scarsità di cibo. Questo è l’allarme lanciato da Save the children. “Per la prima volta dopo decenni, fame e malnutrizione infantile sono in aumento, con molte famiglie e comunità che faticano a procurarsi cibo nutriente a sufficienza per i propri figli”, denuncia l’organizzazione. “Una combinazione letale di Covid-19, conflitti e impatto della crisi climatica ha portato i livelli di fame e malnutrizione a un livello mondiale mai raggiunto prima e, se non si agisce immediatamente, migliaia di bambini potrebbero morire, invertendo decenni di progressi”, avverte Save the children. Per evitare un ulteriore disastro, Save the children sta lanciando il più grande appello della sua storia, con l’obiettivo di raccogliere 130 milioni di dollari nei prossimi mesi. L’allarme basato sull’analisi dei dati della scala di Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc – Integrated phase classification), esaminando il numero di bambini nei due livelli più alti di insicurezza alimentare acuta. Secondo quanto emerge dall’analisi, circa 41 milioni di persone sono a un passo dalla carestia, mentre entro la fine di quest’anno, altri 150 milioni potrebbero arrivare alla povertà estrema. Nel 2020, 45 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni erano deperiti, numero che potrebbe aumentare di altri 9,3 milioni di bambini senza un intervento immediato. La Repubblica Democratica del Congo è il Paese con il più alto numero di bambini sotto i cinque anni che soffre di carenza alimentare a livelli emergenziali, per un totale di 1,1 milione di bambini. In Yemen, quasi 700.000 bambini sotto i cinque anni soffrono di gravi carenze alimentari e in Afghanistan quasi mezzo milione di bambini soffre la fame estrema. In Siria, i livelli di fame sono aumentati del 56% tra il 2019 e la fine del 2020, con due persone su tre nel paese che necessitano di cibo o mezzi di sussistenza.