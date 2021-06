Unitalsi: riprendono i pellegrinaggi a Lourdes dopo la pandemia. Sezioni Emiliano Romagnola e Ligure oggi in partenza

Sono in partenza oggi, giovedì 24 giugno, in pullman un gruppo di soci dell’Unitalsi diretti a Lourdes per il primo pellegrinaggio organizzato dall’Associazione dopo la pandemia. Il pellegrinaggio, informa l’Unitalsi, inaugura ufficialmente la stagione e prevede la partecipazione di due delle 19 Sezioni regionali dell’associazione, la Sezione Emiliano Romagnola e la Sezione Ligure, che viaggeranno insieme. A guidare il pellegrinaggio don Filippo Traverso, Assistente della Sezione Ligure. “L’Unitalsi torna a Lourdes. Dopo aver tanto atteso è tempo di ripartire – affermano Anna Maria Barbolini e Gemma Malerba, rispettivamente presidente della Sezione Emiliano Romagnola e Ligure – e la nostra Associazione riparte in sicurezza seguendo un protocollo di cui si è dotata che tiene conto delle norme e delle procedure nazionali e francesi in vigore attualmente per gestire al meglio il nostro pellegrinaggio. Il sentimento che accomuna tutti coloro che partono, pellegrini, volontari e ammalati, è la gioia che si riflette negli occhi e negli sguardi e che testimonia la voglia di ritrovarsi insieme davanti alla Grotta di Massabielle. In questi mesi, in cui tutti abbiamo sperimentato la paura e la sofferenza, abbiamo tanto desiderato poter riprendere il nostro cammino e finalmente questo desiderio è diventato realtà”. Il pellegrinaggio si svolgerà secondo un programma ricco di momenti di preghiera e di scoperta del Santuario e dei luoghi dove è vissuta la piccola Bernadette Soubirou. Oltre alle celebrazioni delle Messe e alle Processioni Eucaristica e Aux – Flambeaux, i partecipanti potranno vivere la suggestiva Via Crucis e potranno accedere alle Piscine per vivere il rito dell’Acqua suddivisi in piccoli gruppi. Il ritorno in Italia è previsto per lunedì 28 giugno nel primo pomeriggio.