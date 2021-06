Editoria: Donne Chiesa Mondo, anche in versioni inglese e spagnola il numero di giugno dedicato alle “samaritane di ieri e di oggi”

“Outside the system: Samaritan women of yesterday and today” e “Mujeres fuera del sistema: las samaritanas de ayer y de hoy” sono il filo conduttore delle versioni, rispettivamente inglese e spagnola, del numero di giugno del mensile “Donne Chiesa Mondo” de L’Osservatore Romano; “Per noi – si legge nell’editoriale inglese – ‘samaritani’ sono gli uomini e le donne che stanno fuori dal sistema, capaci di porre domande e di lasciarsi interpellare, donne che sanno parlare agli uomini, aperte all’altro, al nuovo, al futuro. Sono quelle che hanno bisogno di verità, non di certezze apparecchiate. Insomma, sono intraprendenti, intelligenti, anticonformiste, dirette e insubordinate”. “In questo numero di Women Church World – prosegue l’editoriale -, raccontiamo la storia di queste donne. Raccontiamo i personaggi liberi e vivaci che hanno sfidato l’oppressione della cultura dominante, che hanno affermato la loro indipendenza, pagando a volte le loro idee, un’ostinazione che è stata vista come una colpa”. Donne con “una notevole carica di rottura, che sono state tuttavia seminatrici, nella Chiesa e nella società”. Come Ildegarda di Bingen, monaca saggia e potente, consigliera nel XII secolo di papi e imperatori, o Mary Ward, Etty Hillesum, Simone Weil, Dorothy Day, Margarita Moyano.

“Nel Vangelo di Giovanni la Samaritana è la donna che discute con Gesù. Non è, a rigor di termini, quella che viene considerata una donna esemplare. Al contrario, è una donna non convenzionale che ha avuto fino a 5 mariti. Forse è per questo che Gesù l’ascolta e stabilisce con lei una relazione intima”, esordisce l’editoriale della versione in spagnolo di Mujeres Iglesia Mundo. Anche qui, come nelle altre versioni, un saggio della teologa e biblista Marinella Perroni, intitolato “Las que rompen el techo de cristal”, e un reportage dalla Samaria firmato da Alessandra Buzzetti, corrispondente dal Medio Oriente per Tv2000 e InBlu2000.