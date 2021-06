Droga: Cnca, Fict e Intercear, mercoledì 30 giugno la video conferenza “Dalla rete delle relazioni alle nuove politiche sulle dipendenze”

Per celebrare la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, le principali reti del privato sociale accreditato – Cnca, Fict, Intercear – organizzano la video conferenza: “Dalla rete delle relazioni alle nuove politiche sulle dipendenze”, mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13, in diretta sul canale YouTube della Fict.

Sono previsti gli interventi di tutti i rappresentanti delle realtà nazionali più significative, oltre agli organizzatori, e delle società scientifiche.

Sarà quindi una opportunità per le principali reti e comunità del privato sociale e per gli operatori dei servizi pubblici, per dire la loro sulle priorità delle politiche sulle dipendenze in Italia.

In tal senso, si legge in una nota, “potrà essere senza dubbio un’occasione per lanciare la Conferenza nazionale sulle droghe, sulla quale stanno lavorando il ministro per le politiche giovanile con delega alle politiche antidroga e il Dipartimento per le politiche antidroga.

In particolare la video conferenza sarà “un momento per riflettere sulle relazioni negate. Quei rapporti umani, già in difficoltà in era pre-Covid, ma che i vari lockdown hanno ulteriormente ridotto. Il Covid – sottolinea la nota – ha causato molte morti, dolore, solitudine e ha anche e soprattutto cambiato il nostro modo di comunicare con gli altri, ha intaccato la ‘relazione umana’, modificando la mentalità delle persone anche nell’ambito delle dipendenze, soprattutto nello stile di consumo delle sostanze”.

Per questo, prosegue la nota, “abbiamo chiesto proprio ai ragazzi delle comunità, che maggiormente hanno sofferto e soffrono la negazione delle relazioni, contributi e testimonianze sullo slogan: ‘Ripartiamo dalle relazioni umane’, attraverso un #messaggio in bottiglia per esprimere la centralità ed il valore delle relazioni che sono fondamentali nel percorso di rinascita intrapreso in comunità. Quanto da loro prodotto sarà presentato durante l’evento”.

Dopo i saluti di Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanile con delega alle politiche antidroga, e Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per le politiche antidroga, interverranno Luciano Squillaci (Fict); Riccardo De Facci (Cnca), Paolo Merello e Roberto Gatto (Intercear), Guido Faillace (Federserd), Francesco Vismara (San Patrignano), Giampaolo Nicolasi (Comunità Incontro onlus), Giuseppe Mammana (Acudipa), Luigi Stella (Sitd-Società italiana tossicodipendenze), Giovanni Pieretti (Comunitalia), Claudio Leonardi (Sipad-Società italiana patologie da dipendenza). Modera: Biagio Sciortino (Intercear).