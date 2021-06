Formazione: Ofs, ultimo incontro della scuola socio-politica su Amoris Laetitia con De Palo e fra Vianelli

Si svolgerà, sabato 26 giugno, alle 17, l’ultimo incontro della scuola di formazione socio-politica dell’Ordine francescano secolare di Sicilia. Una scuola nata dal desiderio dell’Ofs di dare risposta ai moniti della Chiesa in questo tempo e di ritornare alla semplicità delle origini: “una fraternità vissuta nel secolo per il secolo” in cui si possa essere capaci di sviluppare una lettura culturale e sociopolitica delle problematiche del territorio, individuandone cause ed elaborando progetti lungimiranti che possano essere segno di speranza e di fiducia.

Sabato prossimo si parlerà di come “vivere il nostro impegno socio-politico alla luce dell’Amoris Laetitia”. Dopo i saluti del ministro regionale Fabrizio Lombardo, presenteranno le loro riflessioni Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, e fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana. Modererà l’incontro Carmelo Vitello, responsabile della formazione dell’Ofs di Sicilia. L’incontro sarà da remoto su piattaforma informatica e gli ospiti si confronteranno con il moderatore nella modalità di forum talk. Parteciperà una classe virtuale di 100 componenti dell’Ofs di Sicilia che faranno un lavoro comunitario di approfondimento. L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Ordine francescano secolare di Sicilia.