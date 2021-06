Coronavirus Covid-19: Mattarella, “pandemia ha messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario, bisogna renderlo più resiliente”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La pandemia ha messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario, indicandoci la necessità di compiere nuove scelte per renderlo più resiliente e in grado di affrontare meglio in futuro eventuali fenomeni analoghi. Lo abbiamo vissuto e sofferto insieme ai nostri concittadini e questa esperienza sollecita e pone le premesse per scelte condivise”. Lo ha affermato questo pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

“Penso all’equilibrio tra rete ospedaliera e presidi territoriali, a banche dati efficienti e disponibili per più soggetti istituzionali a livello nazionale ed europeo, al ruolo dei medici di base, alla maggiore diffusione della telemedicina”, ha proseguito il Capo dello Stato.