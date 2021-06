Morte mons. Lebeaupin: card. Hollerich (Comece), “incredibile esperienza professionale”

“Con profondo dispiacere e grande tristezza ho appreso la notizia dell’improvviso e inatteso decesso dell’arcivescovo Alain Lebeaupin, ex nunzio presso l’Unione europea”: lo scrive in un messaggio di condoglianze a famigliari e amici il presidente della Commissione degli episcopati dell’Ue (Comece), il cardinale del Lussemburgo Jean-Claude Hollerich. La morte dell’arcivescovo è avvenuta alle prime ore di oggi, 24 giugno, a Roma. Il card. Hollerich, divenuto presidente della Comece nel 2018, quando già mons. Lebeaupin era a Bruxelles, ha lavorato con il Nunzio fino allo scorso novembre, quando l’arcivescovo di origini francesi, ha rassegnato le dimissioni. “Ricorderò sempre la sua incredibile esperienza professionale e il suo preziosissimo consiglio”, scrive il cardinale, descrivendo l’ex nunzio come “fedele servitore della Santa sede e del successore di San Pietro”, “umile e autentico discepolo di Cristo” nonché uomo di “fede incrollabile, giovialità e autentica umanità”, caratteristiche per le quali “se ne sentirà la mancanza”.