Romania: 23 nuovi sacerdoti in tre diocesi romano-cattoliche e nell’Ordine dei minori conventuali

È ormai una tradizione per la Chiesa romano-cattolica in Romania l’ordinazione, a fine giugno, di sacerdoti. Questa mattina, nella cattedrale Santa Maria Regina, a Iași, 10 diaconi hanno ricevuto l’ordine sacro del sacerdozio dal vescovo di Iași, mons. Iosif Păuleț. Provengono da varie comunità della regione romena Moldavia e hanno studiato filosofia e teologia presso il seminario diocesano di Iași. Altri tre diaconi, dello stesso seminario, saranno ordinati sacerdoti sabato 26 giugno, nella cattedrale San Giuseppe di Bucarest, da mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest. Anche loro provengono dalla Moldavia, ma saranno ordinati per l’arcidiocesi di Bucarest: secondo un vecchio accordo tra le due diocesi romene, ogni anno, alcuni seminaristi da Iași sono destinati per l’arcidiocesi di Bucarest. Il 29 giugno, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, sei frati francescani saranno ordinati a Roman, nella cappella dell’Istituto teologico dei frati minori conventuali, dal vescovo Păuleț di Iași. Nello stesso giorno, nella cattedrale romano-cattolica di Alba Iulia, l’arcivescovo di Alba Iulia, mons. Gergely Kovács, ordinerà quattro sacerdoti. Questi hanno studiato teologia presso il seminario dell’arcidiocesi di Alba Iulia, che prepara futuri sacerdoti anche per le diocesi romene di Oradea, Satu Mare e Timișoara.