Formazione postlaurea: Università Cattolica, 11 Summer School online da giugno a settembre

Finanza, relazioni internazionali, smart working, studi umanistici, educazione, salute, comunicazione: sono solo alcune delle tematiche affrontate nelle undici scuole estive (Summer School) dell’Università Cattolica, importante tassello dell’offerta postlaurea dell’Ateneo in programma da giugno a settembre 2021. Master, scuole di specializzazione, corsi executive, dottorati di ricerca, alta formazione. “Nuove esperienze e nuove conoscenze: è questa la risposta del nostro Ateneo all’incertezza del cambiamento e ai problemi che via via stanno affiorando”, spiega Roberto Brambilla, direttore Formazione postlaurea e research partnership.

Accanto alle ormai consolidate scuole in Studi danteschi – giunta alla XV edizione nell’anno delle celebrazioni dedicato al Sommo Poeta e in programma dal 23 al 28 agosto 2021 – e quella in Studi manzoniani – alla nona edizione, in streaming dal 14 al 16 luglio 2021 – si segnalano le tre Summer School in lingua inglese dedicate al mondo della finanza, della banca e delle relazioni internazionali: Banking and Capital Markets Law (19-23 luglio 2021); Transaction Banking for International Growth (28 giugno-26 luglio); Managing International Relations. Analyze, explain and forecast the Pandemic’s effects in a complex world (19-23 luglio 2021). A queste si aggiungono la scuola intitolata Lo Smart Working dopo l’emergenza: pratiche, strumenti, politiche (9 giugno – 16 luglio 2021), e quella dedicata a La comunicazione efficace nei contesti professionali (5 luglio-22 luglio). Chiudono l’offerta le Summer School sul mondo dell’educazione e della salute: La differenziazione didattica (30 agosto-1° settembre); Ricerca Narrativa e Pedagogia – Formare e accompagnare con le storie di vita (23-24 settembre 2021); Educare nei media. Cultura, metodo, curricolo (9-11 settembre 2021), e L’Health Technology Assessment (HTA) in condizioni di emergenza: l’esperienza del Covid (11 settembre 2021).

Tutte le tematiche delle scuole estive sono ulteriormente approfondite dal podcast “Summer School 2021” disponibile nel Media Center dell’Ateneo “Secondo Tempo”. Invece, nella sezione del sito www.unicatt.it dedicata alla Formazione Continua, è possibile raccogliere tutte le informazioni utili sulle modalità di partecipazione.