Dante: Vercelli, musica e narrazioni in onore del Sommo poeta

Si intitola “Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina, Dante Musica e Narrazioni” la rassegna organizzata dall’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi di Vercelli per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. La città sarà palcoscenico di un viaggio di arti, legate alle cantiche di Inferno, Purgatorio e Paradiso, declinate insieme a importanti protagonisti del panorama artistico, letterario e musicale.

Tre appuntamenti in cui scrittori contemporanei si alterneranno a musicisti e compositori per narrare in parole e musica i passi della Commedia. Il primo appuntamento è in programma il 22 novembre, alle 18, nella chiesa di San Lorenzo, che ospiterà anche gli altri due momenti il 29 novembre, alle 18, e il 3 dicembre, alle 17.30. Lunedì prossimo Carlotta Sillano, cantautrice e pianista, racconterà di paesaggi, montagne, alberi, morte, amore, animali in un modo romantico e insieme ironico che spesso si costruisce di riferimenti letterari. L’esito è un pop drammatico, oscuro e divertito. Tra una nota e l’altra, Alessandro Barbaglia, accompagnerà il pubblico attraverso l’inferno dantesco con la sua abilità narrativa.