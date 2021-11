Venezuela: nasce il Tg della Conferenza episcopale

Domani, 19 novembre, alle 13, andrà in onda sul canale Youtube CevTv il telegiornale della Conferenza episcopale venezuelana “Cev Noticias”, promosso dal Dipartimento della Comunicazione della segreteria permanente dell’episcopato venezuelano. Sarà uno spazio per pubblicizzare le notizie più importanti dell’ambito ecclesiale nazionale e internazionale, e di interesse culturale, per diffondere l’azione pastorale della Chiesa in Venezuela e nel mondo. “Questo telegiornale rappresenta un’opportunità informativa per la Chiesa in Venezuela – spiega padre Pedro Pablo Aguilar, direttore del Dipartimento della Comunicazione -. Ora, dopo un lungo processo, è arrivata l’opportunità di presentare queste notizie in formato audiovisivo, con maggiore dinamismo, attraverso il canale YouTube”. Sarà il telegiornale ufficiale della Conferenza episcopale venezuelana dove si rifletterà sull’opera pastorale delle diocesi, dei vescovi, dei laici e in generale di tutto il popolo di Dio, per mostrare ciò che si svolge come Chiesa in Venezuela”. Ha affermato che “non c’è comunicazione senza comunione”, quindi in questo telegiornale ci sarà una rete di giornalisti che agiranno come corrispondenti in tutto il Paese, e anche con alleanze internazionali per fornire informazioni “di prima mano e dal luogo degli eventi”. “La comunicazione della Chiesa non è solo informativa ma anche relazionale”, ha sottolineato padre Aguilar. Il telegiornale “Cev Noticias” è possibile grazie agli sforzi dell’equipe stampa che opera nel Dipartimento della Comunicazione, nello studio televisivo della Cev inaugurato nel gennaio 2021.