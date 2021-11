Diocesi: Perugia, domani al via il ciclo di incontri dell’Apostolato biblico. Il card. Bassetti interverrà presentando il percorso del cammino sinodale

“Il popolo di Dio in cammino – Scene bibliche di sinodalità” è il tema scelto dal Servizio per l’animazione biblica (Sab) della diocesi di Perugia-Città della Pieve per il ciclo di incontri 2021-2022. Il primo appuntamento è venerdì 19 novembre, alle ore 19.45, alla Sala dei Notari di Perugia. Nell’occasione il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, interverrà presentando il percorso del cammino sinodale della Chiesa italiana.

A seguire p. Giulio Michelini, responsabile del Sab, presenterà il ciclo di incontri 2021-2022, quindi il relatore, il biblista don Aldo Martin, rettore del Seminario di Vicenza, terrà una lectio su “Il fondamento biblico del camminare insieme”.

“Il programma di quest’anno – sottolinea il responsabile p. Michelini – è un’occasione di formazione pensata per accogliere l’invito che Papa Francesco e i vescovi hanno formulato a riguardo del cammino sinodale della Chiesa italiana”.

All’incontro di venerdì seguiranno altri sei incontri mensili, in programma sempre il venerdì alle 19.30 ma con una novità, aggiunge p. Michelini, e cioè che si terranno sempre in una diversa parrocchia di Perugia.

Venerdì 10 dicembre don Alessio Fifi interverrà sul tema “Il re fratello. Giuseppe nel libro della Genesi. L’autorità fraterna nel Primo Testamento” (parrocchia Madonna Alta).

Programma particolare per la Domenica della Parola che si celebra domenica 23 gennaio 2022 presso la parrocchia di San Sisto a Perugia. Alle 16.30 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli, terrà la lectio su “I discepoli di Emmaus” e alle 18.00 il card. Gualtiero Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica.

Venerdì 18 febbraio lectio di p. Giulio Michelini, biblista, docente all’Istituto Teologico di Assisi su “Il popolo radunato per la Parola: Neemia 8 e la proclamazione della Torà” (chiesa parrocchiale di Olmo).

Venerdì 11 marzo lectio di p. Georges Massinelli, dell’Istituto Teologico di Assisi, su “L’incontro di Gerusalemme (At 15): il discernimento sinodale” (parrocchia Ponte d’Oddi).

Venerdì 8 aprile lectio di Bruna Costacurta, della Pontificia Commissione biblica, su “L’obbedienza allo Spirito e la chiesa in uscita (At 13,1-4)” (chiesa San Pio, Parrocchia Castel Del Piano).

Venerdì 13 maggio lectio di don Calogero Di Leo, referente coordinatore del cammino sinodale diocesano, e di M. Teodora Tosatti, della Chiesa cristiana vetero-cattolica, su “Il cammino ecumenico e il cammino sinodale: un dialogo biblico” (parrocchia Santo Spirito).

Il Sab è il servizio che la diocesi offre per approfondire la conoscenza della Bibbia.