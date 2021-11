Diocesi: Asti, sabato a San Damiano la Giornata della gioventù

“Alzati e testimonia”. Questo lo slogan che caratterizzerà la celebrazione a livello locale della Giornata mondiale della gioventù prevista a San Damiano d’Asti per sabato 20 novembre. L’iniziativa, organizzata dalla Pastorale giovanile della diocesi di Asti, prenderà il via alle 17 in piazza SS. Cosma e Damiano dove sono previsti attività, animazione e giochi. Dopo la cena presso il Foro boario prenderà il via la camminata verso la chiesa di San Vincenzo dove, alle 21, il vescovo Marco Pastaro presiederà la veglia di preghiera.

“Sarà un’occasione anche per ritrovarsi finalmente dopo ben due anni di pausa per questo incontro così importante per la nostra diocesi”, commenta don Rodrigo Limeira, responsabile della Pastorale giovanile diocesana, aggiungendo che “la gioia dell’incontrarsi e il messaggio di papa Francesco per la XXXVI Giornata mondiale della gioventù saranno gli ingredienti principali dell’appuntamento dei giovani in preghiera attorno alla croce della Gmg che da tanti anni accompagna idealmente e concretamente il cammino intenso e ricco di tutti questi 36 anni”.