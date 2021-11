Anziani: Orlando (min. Lavoro e Politiche sociali), “è un grave errore ridurre questa fase della vita a problema”

(Foto: Auser)

Apprezzamento per l’operato dell’Auser “per la tenacia e la lungimiranza del vostro impegno sociale e solidale che da molti anni portate avanti”. Lo ha espresso stamattina il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenendo al X Congresso nazionale dell’Auser, in corso a Roma, presso il Centro Congressi Frentani. “Avete tracciato una strada importante dell’innovazione sociale e culturale. Voi – ha proseguito – rappresentate una preziosa bussola che consente anche alla politica di non perdersi. C’è bisogno di una politica che metta al centro l’ essenzialità del diritto alla cura e alle relazioni umane. L’esigenza di un cambiamento profondo nel rapporto tra istituzioni e cittadini deve basarsi sulla partecipazione. Oggi più che mai il ruolo delle organizzazioni è fondamentale”.

“Gli anziani, le donne e i bambini hanno pagato di più le conseguenze della pandemia. Sono accresciute le disuguaglianze e le solitudini

La pandemia è stato un punto di rottura che ci ha fatto capire che non possiamo più a tornare a prima e che una nuova politica per gli anziani deve valorizzare quella fase della vita”, ha osservato Orlando, per il quale “è un errore grave ridurre gli anziani a problema, questa fase della vita rappresenta una stagione attiva sul piano sociale e culturale, un patrimonio collettivo. Una grande opportunità e una conquista”. Il ministro ha concluso: “Dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ad un welfare delle persone e delle stagioni della vita. È necessaria una politica che valorizzi il ruolo delle persone anziane e dell’intergenerazionalità”.