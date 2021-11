Vittime abusi: Università Cattolica, domani a Piacenza conferenza su “Accountability e tutela nella Chiesa”

Una conferenza su “Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi”. La organizza l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Piacenza, in occasione della Giornata nazionale di preghiera e sensibilizzazione per le vittime e i sopravvissuti di abusi. Si svolgerà il 19 novembre, dalle 9. Ad aprire e chiudere l’incontro il vescovo, mons. Adriano Cevolotto. Interverranno tra gli altri Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede.

La prima sessione è dedicata alla “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa: gli strumenti giuridici e le buone prassi pastorali” con Anna Gianfreda. A seguire don Gianluca Marchetti si soffermerà su “Promuovere prevenzione: fare rete per un cambio di cultura nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Buone prassi di ascolto e prevenzione negli ambienti ecclesiali”. Nella seconda sessione la tavola rotonda su “L’emersione e la prevenzione”.