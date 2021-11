Povertà: Caritas Campania, domani presentazione del Dossier regionale con dato del 2019 e del 2020

Sarà presentato domani, a Napoli, a Palazzo Santa Lucia (sala Giunta regionale), il Dossier regionale povertà 2020-2021 riguardante la Campania. Dopo i saluti del delegato regionale della Caritas, Carlo Mele, e del direttore di Dipartimento studi politici e sociali dell’Università di Salerno, Gennaro Iorio, si terrà la presentazione del Dossier regionale a cura di Ciro Grassini e Serena Quarta. Seguiranno l’intervento dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, e le conclusioni di mons. Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana.

Il Dossier, utilizzando i dati raccolti dai Centri di ascolto in rete della Campania, ha raccontato in questi anni il fenomeno della povertà nella regione, mostrando il profilo delle persone che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto e la sua evoluzione nel tempo.

Lo scorso anno però, in piena pandemia, si è stabilito di non pubblicare il Dossier, perché di fatto avrebbe riportato dati che la problematica sanitaria e la conseguente emergenza socio-economica stava rapidamente modificando. Si è deciso di attendere la conclusione del 2020, per poter comparare quanto avvenuto durante la pandemia, rispetto a ciò che accadeva precedentemente all’emergenza Covid-19.

Il Dossier che sarà presentato domani riporta sia i dati del 2019, sia quelli del 2020, mostrando come la situazione sia mutata in termini di utenza e di risposte che le Caritas della Campania hanno dovuto fornire.