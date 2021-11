Scuole sicure: Mandorino (Cittadinanzattiva), “non abbassare la guardia”. Postiglione (Protezione civile), “i ragazzi facciano propria la cultura della prevenzione”

“Con la Giornata puntiamo da sempre al protagonismo degli studenti perché possano vivere in ambienti scolastici sicuri ed adeguati alle loro esigenze ed essere i primi informatori presso la comunità e le famiglie rispetto ai corretti comportamenti da attuare di fronte ai rischi del territorio in cui vivono”, ha dichiarato oggi Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, in occasione dell’evento promosso presso il Liceo Kennedy di Roma per celebrare la XIX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. “Alle istituzioni – ha proseguito – chiediamo di non abbassare la guardia di fronte alla necessità di avere scuole sicure da un punto di vista strutturale ma anche di tenere alta l’attenzione sulla prevenzione dai rischi naturali, come terremoto e alluvione. Le prove di emergenza possono essere fatte, anche rispettando le disposizioni anti-Covid e non esistono deroghe a queste misure di protezione”.

“Imparare in sicurezza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, all’interno di edifici sicuri e in territori dotati di una pianificazione di protezione civile testata ed efficace, è un diritto di tutti”, ha sottolineato Titti Postiglione, vice capo del Dipartimento della Protezione civile. “Contribuire a far sì che ragazzi e ragazze facciano propria la cultura della prevenzione, significa permettere loro di essere cittadini consapevoli, informati e impegnati in prima persona nella riduzione del rischio: non in futuro, quando saranno adulti, ma da subito, proprio a partire dagli spazi che vivono quotidianamente”.