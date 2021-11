Diocesi: Torino, sabato la Giornata della gioventù tra Palazzo Madama e la cattedrale

In occasione della celebrazione a livello locale della Giornata mondiale della gioventù, sabato 20 novembre i giovani dell’arcidiocesi di Torino e i loro educatori (sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose) potranno vivere un’esperienza d’eccezione. Palazzo Madama, sede del Museo civico di arte antica, aprirà infatti le sue porte consentendo ai partecipanti di poter ammirare le bellezze artistiche conservate, cariche di 20 secoli di storia. “All’interno di Palazzo Madama – ha spiegato don Luca Ramello, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale di Giovani e ragazzi, in un articolo pubblicato sull’ultimo numero del settimanale ‘La Voce e il Tempo’ –, con un percorso inedito e sorprendente, i giovani saranno accompagnati ad approfondire il messaggio del Papa, con una rilettura alla luce del contesto particolare ed unico di Palazzo Madama. A guidare il percorso tematico sarà infatti un passaggio preciso del messaggio, che invita a ‘cambiare prospettiva’”.

Al termine del percorso, che avrà inizio alle 20.45 dopo l’accredito e la verifica della validità del green pass, i giovani e gli educatori si sposteranno nella vicina cattedrale di San Giovanni Battista dove alle 22 l’arcivescovo Cesare Nosiglia presiederà un momento di preghiera.