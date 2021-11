Diocesi: Curia Mantova, “il Seminario non verrà chiuso”

“Al fine di evitare inutili dibattiti o preoccupazioni, la diocesi tiene a precisare che la notizia riportata su un quotidiano locale, per rendere nota la chiusura del Seminario vescovile è errata”. Lo annuncia la Curia di Mantova in una nota, diffusa oggi. “Nei mesi scorsi il clero diocesano, consultato nella sua totalità, si è pronunciato per mantenere a Mantova – con numeri ridotti e uno stile familiare – la sede del Seminario, quale casa di formazione per i futuri preti mantovani”.

Dalla diocesi, inoltre, la precisazione che “il clero mantovano e l’ufficio tecnico della Curia sono impegnati da alcuni mesi in un processo di ripensamento degli spazi della sede storica di via Cairoli, da diversi anni sede del Centro pastorale “Carlo Ferrari” e dell’Istituto superiore di scienze religiose San Francesco”.