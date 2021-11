Minori: protezione dei bambini contro gli abusi, le iniziative Ue. “Restrizioni per pandemia hanno peggiorato la situazione”

Nella Giornata europea per la protezione dei bambini contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale, la Commissione “ribadisce la sua determinazione a prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini”. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi che descrive le iniziative dell’esecutivo europeo messe in campo per contrastare questa piaga: all’inizio del 2021 sono entrate in vigore norme provvisorie relative alle misure di rilevamento volontario da parte dei fornitori di servizi online. Aiuterà a “identificare e soccorrere le vittime, identificare gli autori, ridurre la diffusione della pornografia infantile”. Inoltre sta nascendo una “rete di prevenzione per professionisti e ricercatori” a disposizione degli Stati Ue per condividere misure di prevenzione. Presto la Commissione proporrà una nuova normativa completa con garanzie dettagliate per contrastare gli abusi sessuali sui minori online e offline, mentre sta studiando la possibilità di istituire un “centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali sui minori”. E ancora: in arrivo un invito a presentare progetti volti a migliorare la prevenzione; misure di supporto alle vittime; soluzioni tecnologiche per combattere gli abusi sessuali sui minori. L’edizione 2021 della Giornata europea è dedicata a sensibilizzare sul “circolo di fiducia” in cui vivono i più piccoli. “Le restrizioni imposte per contenere la diffusione della pandemia hanno contribuito a peggiorare la situazione confinando i bambini in casa con i loro aggressori”, dice la nota europea.