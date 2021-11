Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, sabato a Tricase la Giornata della gioventù

Con la celebrazione a livello locale della Giornata mondiale della gioventù in programma sabato 20 novembre prenderà il via nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca il percorso diocesano della Pastorale giovanile. L’appuntamento è fissato per 15.30 in piazza Cappuccini, a Tricase; in caso di maltempo i giovani partecipanti saranno ospitati nella parrocchia S. Antonio di Padova. Con l’occasione, l’equipe di Pastorale giovanili ha annunciato la ripresa del percorso dei “LabOratori di preghiera dei giovani”. “Per essere prudenti e accorti alle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, vivremo i LabOratori divisi per foranie”, viene precisato in una lettera. Le foranie di Leuca e Tricase si incontreranno nel salone della parrocchia S. Antonio di Padova in Tricase, mentre le foranie di Ugento e Taurisano nel salone della parrocchia “Maria S.S. Ausiliatrice” in Taurisano. Gli incontri avranno luogo dalle 19 alle 20.30 dei venerdì 10 dicembre, 21 gennaio 2022, 18 febbraio, 18 marzo, 22 aprile e 20 maggio.