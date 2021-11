Diocesi: Andria, domani sera la veglia di preghiera con il vescovo per la Gmg

Quest’anno, per la prima volta, la Giornata mondiale della gioventù, a livello diocesano, sarà celebrata nella solennità di Cristo Re dell’universo, domenica 21 novembre. Il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Andria in preparazione alla Giornata, promuove domani, venerdì 19 novembre, una veglia di preghiera che si terrà alle ore 19,30 presso il palazzetto dello sport della città di Andria.

I giovani della diocesi si ritroveranno con il vescovo, mons. Luigi Mansi, per vivere la veglia di preghiera che ha come tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che ha visto”. Canti, balli, preghiera, colori faranno da cornice a tale momento.

“La testimonianza di Luca, un giovane della comunità Giovanni XXIII di Chieti, aiuterà i giovani -spiega don Vito Zinfollino responsabile del Servizio di pastorale giovanile della diocesi – a comprendere come non è più tempo di piangersi addosso, ma è ormai giunto il tempo di mettersi in piedi e diventare parte importante di questa particolare storia di umanità. Il Servizio di pastorale giovanile della diocesi offrirà a tutti l’opportunità di fare di questo momento un punto di partenza per un cammino pieno di freschezza e entusiasmo”.