Diocesi: Palermo, attivo da oggi il Servizio per la tutela dei minori

Attivo da oggi, nella prima Giornata nazionale di preghiera per le vittime d abusi, il Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dell’arcidiocesi di Palermo che opererà in comunione e collaborazione con il Servizio regionale e il Servizio nazionale per la tutela dei minori, promuovendo azioni pastorali di ascolto, di formazione e di protezione finalizzare ad accrescere la consapevole e l’attenta custodia dei minori e degli adulti vulnerabili all’interno dell’arcidiocesi.

Il Servizio, collaborando e supportando l’azione dell’arcivescovo, ha lo scopo primario di rendere effettiva ed operativa la prevenzione, curando che le diverse realtà ecclesiali che operano a contatto con minori siano adeguatamente informate riguardo all’importanza della custodia dei più piccoli, e che gli operatori pastorali siano diligentemente formati allo stile buono della tutela. Il referente diocesano, l’avvocato Francesco Lombardo, insieme con un’equipe di esperti, intende promuovere un lavoro di formazione e prevenzione assieme a quello di osservatorio e studio degli aspetti attinenti alla tutela e sicurezza del minore nei vari settori della pastorale. Cura, inoltre, la predisposizione e la diffusione degli strumenti di studio e approfondimento in materia di abuso sui minori. Svolge attività di consulenza in singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall’ordinario che da parroci o dai referenti di attività pastorali. Assiste e consiglia il vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.

Per contattare il Servizio Tutela minori, per comunicazioni e/o segnalazioni è possibile scrivere a tutelaminori@chiesadipalermo.it, avendo cura di lasciare i propri recapiti. Sul sito della diocesi è da oggi attiva la sezione “Tutela minori” con le informazioni di contatto, le attività di formazione continua, i riferimenti legislativi in materia di tutela, una sezione news aggiornata.