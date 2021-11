Scuola: studenti italiani a lezione con i campioni del mondo paralimpico Morlacchi, Legnante, Caironi e Bettella

(foto Pagliaricci/Bizzi Team/Cip)

Inizia venerdì il ciclo di appuntamenti in streaming “Il campione paralimpico va a scuola”, che attraverso la piattaforma StreamYard, metterà di fronte gli studenti delle scuole con i campioni del mondo paralimpico. Sarà il nuotatore Federico Morlacchi, portabandiera alle ultime Paralimpiadi di Tokyo 2020 e medaglia di bronzo in Giappone, che per primo parlerà ai ragazzi dell’Istituto omnicomprensivo Casacalenda, in provincia di Campobasso, venerdì 19 novembre dalle 10 alle 11. La settimana successiva, venerdì 26 novembre, Assunta Legnante, due argenti a Tokyo nel disco e nel peso, dalle 10 alle 11 incontrerà gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo Guglionesi di Campobasso. Venerdì 17 dicembre alle 10 sarà la volta di Martina Caironi, vincitrice della medaglia d’argento nel salto in lungo e nei 100 metri alle ultime Paralimpiadi, che si confronterà con i ragazzi dell’Istituto superiore Giua di Assemini, in provincia di Cagliari. In presenza invece l’incontro previsto per il 2 dicembre dalle 10.30 alle 12 nell’Istituto comprensivo Silea a Treviso, con il nuotatore Francesco Bettella, due bronzi ai Giochi di Tokyo 2020, che parteciperà ad un evento per sensibilizzare i ragazzi sui diritti delle persone con disabilità.