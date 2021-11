Diocesi: Cagliari, al via Centro di ascolto per la tutela dei minori e vulnerabili

Si celebra oggi per la prima volta in Italia la Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, voluta dalla Cei. Perciò la diocesi di Cagliari inaugura il Centro di ascolto per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili costituito con decreto dell’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi il 9 giugno 2021. Il servizio è rivolto a sacerdoti e operatori pastorali con la finalità di svolgere attività di prevenzione, iniziative di formazione sugli aspetti psicologici e giuridici, la definizione di protocolli e buone prassi da applicare nell’azione pastorale. “Si tratta di un concreto segno di attenzione e accoglienza della Chiesa di Cagliari verso le vittime di abuso in ambito ecclesiale – spiega una nota della diocesi -. Un reale atto di vicinanza verso tutte le persone ferite che si colloca nel solco tracciato da Papa Francesco, e dai suoi predecessori, nella lotta contro la pedofilia ed ogni forma di abuso nella Chiesa”. Per il referente diocesano del Servizio don Michele Fadda “creare questo servizio pastorale, indipendente dalla curia e professionalmente qualificato, significa semplicemente dire a chiunque soffra a causa di questi gravi reati che la nostra comunità diocesana è pronta ad ascoltare, accogliere, dare loro credito e accompagnare verso i percorsi più opportuni per il bene della persona, senza paura dello scandalo e rifiutando ogni compromesso omertoso.” Il popolo di Dio – prosegue – “richiede a tutti i suoi Pastori una presa di posizione chiara ed inequivocabile: un pronunciamento coraggioso e senza mezzi termini che sgombri il campo da ogni tentazione di minimizzazione o insabbiamento”. Un lavoro informativo e formativo che punta a prevenire e a curare, ma allo stesso tempo intende diventare un approdo educativo al servizio delle comunità ecclesiali.