Diocesi: Caritas Novara, domenica a Borgomanero convegno “I semi del tempo. Germogli di futuro”

È in programma per domenica 21 novembre, dalle 15 alle 18 presso il salone dell’oratorio di Borgomanero, l’annuale convegno della Caritas diocesana di Novara. Il tema scelto per l’incontro è “I semi del tempo. Germogli di futuro”. “Prende lo spunto dalla lettera pastorale del vescovo Franco Giulio: ‘I semi del tempo’ – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Giorgio Borroni –. È un tempo della semina e del discernimento quello che ci attende, immaginando quali scelte portare avanti nel nostro servizio caritativo per far nascere germogli per un nuovo welfare”.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla preghiera e alla riflessione mentre la seconda al confronto e alle varie comunicazioni, tra le quali anche il prospetto dell’assegnazione dei Fondi 8×1000 per la carità.