Salute: Aifa-Izps, il 22 novembre presentazione online del volume “Il Tavolo tecnico indisponibilità” per affrontare la mancanza dei farmaci

Lunedì 22 novembre alle 11 sarà presentato il volume Aifa-Ipzs “Il Tavolo tecnico indisponibilità”. La conferenza si svolgerà in diretta streaming e sarà trasmessa sul canale YouTube dell’Aifa.

Il Tavolo tecnico indisponibilità (Tti), convocato da Aifa e operativo dal 2015, costituisce un efficace strumento per affrontare il tema della mancanza dei farmaci nelle sue diverse declinazioni, attraverso un confronto trasparente e pratico tra amministrazioni, attori privati e società scientifiche. La pubblicazione, edita dall’Izps (Poligrafico dello Stato) in collaborazione con Aifa, riassume alcuni dei risultati conseguiti dalle strutture coinvolte, dando voce alle amministrazioni centrali e regionali e alle numerose sigle della comunità scientifica e dei diversi settori della filiera del farmaco che hanno animato il Tavolo.

La giornata sarà aperta dall’intervento del direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini.

Sarà possibile seguire la diretta streaming al link https://youtu.be/HiVt0-_VxJI.