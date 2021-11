Diocesi: Avezzano, domani sera a Luco dei Marsi la Giornata della gioventù con don Tony Drazza

“Alzati… sarai luce!”. Questo il tema della celebrazione a livello locale della Giornata mondiale della gioventù in programma a Luco dei Marsi per la serata di domani, venerdì 19 novembre. L’iniziativa, organizzata dalla Pastorale giovanile della diocesi dei Marsi, prevede alle 20.30 un momento di musica e accoglienza in piazza. Alle 21, poi, nella chiesa parrocchiale il vescovo Giovanni Massaro presiederà un momento di preghiera e testimonianze sul tema del Messaggio di Papa Francesco per la XXXVI Giornata mondiale della gioventù: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”. Don Tony Drazza, sacerdote della diocesi di Nardò-Gallipoli e già assistente nazionale per il Settore giovani dell’Azione Cattolica italiana, terrà una catechesi in dialogo con i ragazzi. “La Gmg sarà inserita nel percorso sinodale che stiamo vivendo – spiega don Antonio Allegritti, direttore della Pastorale giovanile diocesana – ed inaugurerà perciò una fase speciale di ascolto di ciò che i giovani intendono dire alla Chiesa”.