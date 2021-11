Cammino sinodale: Sassari, da domani tre giorni di “Esercizi di sinodalità”

Prendono il via domani, venerdì 19 novembre, a Sassari, tre giorni di “Esercizi di sinodalità” ospitati fino al 21 presso il Centro di Alta formazione San Giorgio della Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”. L’appuntamento formativo avrà inizio nel contesto del ritiro mensile del clero la mattina di venerdì e si concluderà all’interno del pomeriggio dedicato al mandato agli operatori pastorali domenica 21 novembre, Solennità di Cristo Re.

Saranno, spiega l’arcidiocesi di una nota, “tre giorni di incontri e riflessioni con l’obiettivo di vivere un’esperienza di ecclesialità in stile sinodale e favorire la crescita delle relazioni tra le diverse persone coinvolte nel cammino sinodale e nella visita pastorale. Sarà un modo concreto per iniziare il lavoro di definizione di questi processi acquisendo elementi formativi e strumenti necessari per viverli e promuoverli in modo efficace nella propria comunità”. Come spiegato dal vicario per la pastorale, mons. Marco Carta, nella lettera di convocazione, l’intera comunità diocesana è invitata alla “partecipazione personale”. In particolare “per i parroci sarà l’occasione per ricontattare e coinvolgere alcune figure impegnate nella comunità con l’obiettivo di costituire un’equipe di accompagnamento al cammino sinodale e alla visita pastorale anche valorizzando il prezioso contributo degli incaricati laici o dei facilitatori scelti nello scorso anno pastorale” mentre “per i responsabili diocesani sarà importante che condividano questa comunicazione con i collaboratori e promuovano la partecipazione che vedrà anche un ruolo attivo dei presenti nel lavoro per tavoli pastorali in continuità con quanto vissuto nello scorso incontro degli uffici il 28 e 29 ottobre”.