Diocesi: Foggia-Bovino, sabato la Giornata della gioventù sul tema della “Rinascita”

“Rinasciamo insieme”. Questo lo slogan dell’iniziativa promossa dall’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Foggia-Bovino per celebrare a livello locale la Giornata mondiale della gioventù. Sabato 20 novembre, dalle 17 presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a Foggia, è in programma un pomeriggio di riflessione, attività e preghiera attorno al tema della “Rinascita”. Dopo alcuni interventi introduttivi e le attività laboratoriali in gruppi è prevista la condivisione in plenaria con la partecipazione del vescovo Vincenzo Pelvi. Seguiranno un’intervista a Roberto Moretto, la cena e un momento di festa.