Parlamento Ue: in plenaria la “crescita dell’estremismo di destra in Europa”. Focus sul caso-Italia

“Dopo una recente e violenta protesta a Roma, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la crescita dell’estremismo di destra e del razzismo in Europa”. Si legge così nella nota che accompagna l’ordine del giorno della prossima plenaria dell’Europarlamento, in programma dal 18 al 21 ottobre a Strasburgo. “Sabato 9 ottobre, gruppi di neofascisti violenti si sono infiltrati in una protesta contro i Covid Pass a Roma, attaccando un ospedale e la sede della Cgil”, precisa il testo. Il dibattito in emiciclo si terrà mercoledì 20 ottobre alle 15.00. Nell’agenda della settimana figurano diversi altri temi: “Polonia, sfide all’ordine giuridico e ai valori dell’Ue” (il Parlamento discuterà la recente sentenza del Tribunale costituzionale polacco con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen); “Scandalo dei Pandora papers” (i deputati presenteranno una serie di misure urgenti per eliminare le lacune legislative che hanno permesso la massiccia elusione fiscale scoperta dall’indagine sui Pandora papers); e, ancora, cambiamento climatico in vista della Cop26 di Glasgow, vaccini (i deputati chiederanno che lo sviluppo, l’acquisto e la distribuzione di vaccini siano più trasparenti in futuro, e discuteranno il ruolo globale dell’Ue nella lotta contro la pandemia). È inoltre fissato un dibattito con la Commissione e la presidenza slovena del Consiglio Ue in vista del Consiglio europeo del 21-22 ottobre.

Ai lavori dell’Assemblea Ue farà seguito nel weekend, sempre a Strasburgo, la plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa.