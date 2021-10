Cammino sinodale: Nola, domenica 17 ottobre la celebrazione di apertura presieduta dal vescovo Marino in cattedrale

(Foto: diocesi di Nola)

Domenica 17 ottobre il vescovo Francesco Marino aprirà, per la Chiesa di Nola, la fase diocesana del Sinodo della Chiesa universale, con una celebrazione eucaristica presso la basilica cattedrale di Nola, alle ore 20. Questa tappa di cammino ecclesiale segue l’inizio del processo sinodale – sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” – che, avviato dalla celebrazione eucaristica dello scorso 10 ottobre, presieduta da Papa Francesco in San Pietro, porterà alla celebrazione del Sinodo dei vescovi prevista nell’ottobre 2023. “Si tratta di un momento di grazia per tutta la Chiesa – sottolinea il vescovo Marino – ma anche per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che abitano i diversi territori pastoralmente curati dalle tante Chiese locali. Anche noi, Chiesa nolana, apriamo il nostro cuore all’ascolto dello Spirito e a quello dei fratelli e delle sorelle nostri ‘vicini di casa’. Con responsabilità e con speranza vogliamo inserirci nel cammino di discernimento avviato dal Papa, nel quale si innesta quello della Chiesa italiana. Già con il convegno diocesano a Madonna dell’Arco – aperto il 17 settembre – abbiamo iniziato un cammino di riflessione sul tema ‘Essere Chiesa per annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita’, sul quale le comunità parrocchiali si stanno confrontando a livello decanale”. Si tratta “di un viaggio impegnativo che affrontiamo con lo sguardo rivolto a Maria, perché come lei vogliamo ascoltare la Parola ma anche incarnala per annunciare la salvezza. Questo è un tempo che interpella anche Dio e quindi interpella noi, portatori della Parola. Maria realizza il compimento dell’attesa nell’incontro tra Dio e il suo popolo, l’umanità. E la Chiesa continua oggi ciò che Dio iniziò in Maria. Maria ha fiducia nel Signore, noi dobbiamo avere fiducia nel Signore perché il suo braccio a difesa dei più deboli non si è ritirato, perché il suo Regno è qui e ora: come Chiesa noi siamo prolungamento del braccio di Dio perché ogni uomo possa sentire il suo amore, perché ogni uomo conosca la pace e la giustizia”.

Il convegno della diocesi di Nola si concluderà il 15 novembre, con una celebrazione eucaristica presso la cattedrale di Nola, alle 19, durante la quale, il vescovo Marino presenterà i membri del nuovo Consiglio pastorale diocesano.

Dopo la celebrazione del 17 ottobre – proseguendo il cammino iniziato dal convegno diocesano – la Chiesa di Nola inizierà a preparare le modalità di discernimento secondo le indicazioni della Cei.