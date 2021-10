Lavoro: Acli Roma, con il “LaborDì” i giovani incontrano le imprese

Una giornata di workshop, seminari e colloqui per far incontrare i giovani e il mondo del lavoro. Martedì 19 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Camera di commercio di Roma nella sede del Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma, si svolgerà l’evento “LaborDì”, promosso dalle Acli di Roma e provincia e dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma, in collaborazione con Cisl di Roma e Rieti, Ucid e Confcooperative Roma nell’ambito del progetto Generiamo Lavoro: cantiere aperto sostenuto dalla Camera di commercio di Roma.

L’evento fa parte anche della VII edizione dell’Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Roma tra concretezza e sogni”. All’apertura dei lavori interverranno Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma e Rieti, e mons. Francesco Pesce, incaricato della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma. Inizierà poi una sessione in plenaria che si articolerà attraverso tre focus dedicati a: “Ristorazione e turismo”, “Commercio e servizi”, “Sociale e Terzo Settore”. Al termine di ogni focus sono previste domande dirette da parte dei giovani agli esperti intervenuti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si terrà la sessione esperienziale, in cui i giovani potranno sostenere colloqui e ricevere informazioni su: nuovi mestieri e nuovi contratti, servizio civile, come scrivere un curriculum e prepararsi a un colloquio, capacità e comportamenti organizzativi e il processo di sviluppo di aziende. Dalle 15 alle 17 sono previste simulazioni di colloqui con le aziende.