Diocesi: Nola, al via l’Itinerario di formazione per animatori della cultura e della comunicazione

Sabato 16 ottobre, presso il Seminario vescovile di Nola, prenderà il via l’Itinerario di formazione per potenziali animatori della cultura e della comunicazione, “L’essenziale per comunicare l’Essenziale”, promosso dall’Ufficio per le comunicazioni sociali diocesano, in collaborazione con il Sovvenire, Ucsi Campania, l’associazione WebCattolici italiani, Avvenire e l’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei. “Un cammino per imparare a comunicare la Chiesa, in questo tempo”.

Il percorso di formazione è rivolto a quanti seguono o si accingono a seguire la comunicazione per la parrocchia, il gruppo associativo, la congrega, la famiglia religiosa, ma anche ai direttori di uffici e servizi diocesani, ai responsabili delle aggregazioni laicali diocesane e ai parroci.

“Nell’ultimo decennio, l’Ucs di Nola ha lavorato per rinsaldare le relazioni tra i diversi soggetti protagonisti della comunicazione – sia interna sia esterna – nella consapevolezza di non dover mai dimenticare che dietro un ufficio o un servizio pastorale, dietro una parrocchia come dietro ad ogni realtà territoriale – istituzionale e non – ci sono persone che non possono che esser il cuore, il principio e la fine di ogni progetto di comunicazione sociale. Nostro motto è infatti ‘Comunione è comunicazione’, scelto non con l’intento di ridurre la comunione alla comunicazione ma per sottolineare che non può esserci comunione senza un atto comunicativo inteso nell’ottica della condivisione della propria persona e nell’apertura alla persona dell’altro, inteso quale momento di dialogo fra coscienze, come snodo centrale della trama di relazioni in cui ogni persona si trova implicitamente inserita”, scrive il direttore dell’Ucs, Mariangela Parisi.