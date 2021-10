Cammino sinodale: Rossano-Cariati, domenica l’apertura con la messa presieduta da mons. Aloise in cattedrale

L’apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi con l’avvio del cammino sinodale della Chiesa italiana saranno celebrati, nella Chiesa di Rossano-Cariati, con la messa solenne che l’arcivescovo Maurizio Aolise presiederà alle 17.30 nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita.

“Comunione, partecipazione, missione”, spiega una nota, “sono le parole su cui si incardinano le azioni della equipe diocesana, nominata dall’arcivescovo, che avrà il compito di attuare quel coinvolgimento dal basso che il Pontefice ha indicato quale via privilegiata e necessaria per un ascolto reale del popolo di Dio”. La celebrazione di domenica potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi, anche per i non udenti, mediante la traduzione in lingua dei segni (Lis).