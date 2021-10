Non profit: Istat, “settore in lieve crescita”. Nel 2019 in Italia attive 362.634 realtà con 861.919 dipendenti

Al 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit attive in Italia erano 362.634 e, complessivamente, impiegavano 861.919 dipendenti. Tra il 2018 e il 2019 le istituzioni non profit sono cresciute dello 0,9%, meno di quanto rilevato tra il 2017 e il 2018 (+2,6%) mentre l’incremento dei dipendenti si è mantenuto intorno all’1,0% in entrambi gli anni. Lo rende noto oggi l’Istat diffondendo i dati su “Struttura e profili del settore non profit” per l’anno 2019.

Stando ai dati diffusi, analogamente all’anno precedente, le istituzioni sono cresciute di più al Sud (1,8%), nelle Isole (+1,2%) e al Centro (+1,1%) rispetto al Nord (+0,3%). Nel dettaglio, le Regioni che presentato gli incrementi maggiori sono il Molise (+4,7%), la Calabria (+3,2%), la Provincia autonoma di Bolzano (+2,6%) e la Puglia (+2,6%) mentre quelle contrassegnate da una variazione negativa sono Basilicata (-1,1%), Friuli-Venezia Giulia (-0,3%), Piemonte(-0,3%) e Liguria (-0,1%). “Malgrado la maggiore crescita del Mezzogiorno – osserva l’Istat –, i divari regionali restano consistenti: il numero di istituzioni ogni 10mila abitanti è molto più elevato nelle Regioni del Nord-est (70,7), del Centro (68,2) e del Nord-ovest (63,0) rispetto a quello che si osserva nelle regioni del Sud (47,4) e delle Isole (52,6)”.

I dipendenti impiegati dalle istituzioni non profit sono cresciuti invece di più al Sud (+1,6%) e al Nord (+1,4%) mentre sono rimasti stabili al Centro e in lieve flessione nelle Isole (-0,3%). Le Regioni con l’incremento più sostenuto sono Sardegna (+6,3%), Valle d’Aosta (+3,8%) e Puglia (+3,5). Al contrario, si è registrato un calo degli occupati in Molise(-7,0%), Sicilia (-3,9%), Abruzzo (-2,1%), Lazio (-0,9%), Marche (-0,6%), Basilicata (-0,6%) e Liguria (-0,3%). Circa un terzo dei dipendenti del settore non profit è impiegato nel Nord-ovest mentre le incidenze più basse si registrano al Sud (12,2%) e nelle Isole (7,3%).

Un’istituzione non profit su cinque è stata costituita tra il 2015 e il 2019, quota che varia in relazione alla localizzazione geografica. Le istituzioni nate prima del 2015 sono più presenti nel Nord-est (83,0%) e nel Nord-ovest (81,9%) e meno diffuse nel Sud (74,6%) dove invece è più elevata la quota di istituzioni costituite a partire dal 2015 (25,4%).