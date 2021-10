Diocesi: Milano, il 18 ottobre l’arcivescovo Delpini incontra i ragazzi che praticano sport assieme ai campioni di varie discipline

Con la ripresa delle attività e dei tornei anche nelle società sportive legate alle parrocchie e agli oratori, l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, insieme a molti campioni e ad alcuni atleti olimpici e paralimpici, incontrerà lunedì 18 ottobre i ragazzi e le ragazze che praticano lo sport. L’occasione sarà la serata “Lo sport insegna a crescere”, promossa dalla Fondazione oratori milanesi e dal Servizio per l’oratorio e lo sport della diocesi di Milano, al Palameda (via Udine 1/a, Meda, alle ore 20.45): un evento in presenza in un impianto sportivo come non avveniva da molto tempo a causa del Covid. All’incontro parteciperanno anche tecnici, dirigenti e allenatori.

Ma, nell’“Anno straordinario degli adolescenti”, la diocesi “ha voluto che i protagonisti fossero appunto i ragazzi che a lungo sono dovuti rimanere lontani dai campi di gioco”. Ospiti della serata, spiega un comunicato, alcuni personaggi “che incarnano i valori migliori dello sport”: Davide Cassani (commissario tecnico della Nazionale di ciclismo professionistico fino ai recenti Campionati del mondo); Yuri Romanò (campione d’Europa con la Nazionale di pallavolo) Lucio Fusaro (presidente di Power Volley Milano). E ancora Ian Sagar (medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel basket in carrozzina), Antonello Riva (ex gloria del basket azzurro), Carlo Recalcati (ex cestista, bandiera della Pallacanestro Cantù e allenatore), Andrea Zorzi (l’indimenticato “Zorro” della Nazionale di pallavolo) e Max Sirena (skipper di Luna Rossa, in collegamento).

Uno spazio particolare sarà dato ai padroni di casa: gli atleti della Briantea 84, campioni del basket in carrozzina, “che parleranno di come lo sport può spingere a tirare fuori il meglio di sé anche per superare le difficoltà che si presentano nella vita”.

Oltre all’arcivescovo Delpini interverranno mons. Mario Antonelli, vicario episcopale per l’educazione e la celebrazione della fede, don Stefano Guidi, responsabile del Servizio diocesano per l’oratorio e lo sport e direttore della Fondazione per gli oratori milanesi, don Alberto Torriani, rettore del Collegio San Carlo.