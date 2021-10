Cammino sinodale: Latina, domenica in cattedrale l’apertura con la messa presieduta da mons. Crociata

L’apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi con l’avvio del cammino sinodale della Chiesa italiana saranno celebrati, nella Chiesa pontina, domenica 17 ottobre, alle 18 nella cattedrale di San Marco a Latina, con la messa presieduta dal vescovo Mariano Crociata.

“L’interrogativo fondamentale che viene posto a tutti noi – ha spiegato don Enrico Scaccia, vicario generale e referente diocesano per i lavori sinodali – è su come noi realizziamo a livello locale il ‘camminare insieme’, che a sua volta presuppone appunto una Chiesa sinodale che annuncia il Vangelo, senza dimenticare di comprendere quali sono i passi che lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro camminare insieme”.

Il lavoro a livello locale sarà portato avanti con una precisa scansione temporale che inizierà da domenica prossima. “Poi – ha precisato don Scaccia –, tra questo novembre e il prossimo gennaio si svilupperà la fase dell’ascolto e della raccolta delle riflessioni sulle tematiche poste all’attenzione del Sinodo, che faremo soprattutto attraverso i Consigli pastorali parrocchiali, senza dimenticare altre realtà particolari; il materiale raccolto andrà alla Commissione diocesana che procederà ad una conseguente sintesi e rielaborazione. I singoli temi giungeranno presto in tutte le parrocchie”. Infine, “il 18 febbraio 2022 si terrà l’assemblea sinodale diocesana nella quale si condividerà quanto emerso dal lavoro capillare di ascolto portato avanti nelle comunità parrocchiali della diocesi. La relazione finale sarà inviata alla Conferenza episcopale italiana per le successive fasi”.

Per la fase diocesana il vescovo Crociata ha nominato una commissione cui spetterà la funzione di riferimento per parrocchie e gruppi ecclesiali e quella di elaborare la sintesi del materiale ricevuto. I componenti, oltre a don Scaccia, sono Maria Grazia Zanda, insegnante di religione, e Remigio Russo, francescano secolare.