Diocesi: Savona-Noli, domenica 17 la veglia per l’inizio dell’anno pastorale e il cammino sinodale

La veglia d’inizio anno pastorale per la diocesi di Savona-Noli sarà quest’anno legata, oltreché alla Giornata missionaria mondiale, al Sinodo dei vescovi e si svolgerà domenica 17 ottobre, alle ore 21, in cattedrale. Sarà mons. Calogero Marino a presiedere la veglia. Il prossimo Sinodo dei vescovi sarà inaugurato da Papa Francesco in Vaticano il 9 e il 10 ottobre, si svolgerà in tre fasi tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023 e avrà luogo tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi. Papa Francesco, lo scorso 24 aprile, ha approvato un nuovo itinerario sinodale per la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Il percorso per la celebrazione del Sinodo, che domenica 17 ottobre si aprirà nelle diocesi, sotto la presidenza dei vescovi, si articolerà in tre fasi, tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a quella conclusiva a livello di Chiesa universale.