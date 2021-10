Cammino sinodale: Terni, domenica l’apertura con l’assembla diocesana e la messa presieduta da mons. Piemontese

L’apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi con l’avvio del cammino sinodale della Chiesa italiana saranno vissuti, nella Chiesa di Terni-Narni-Amelia, nell’assemblea diocesana e nella successiva celebrazione eucaristica che il vescovo Giuseppe Piemontese presiederà nella cattedrale di Santa Maria Assunta. La comunità ecclesiale si ritroverà alle 16.30 per un riflessione sul significato del cammino sinodale per la diocesi. Poi alle 17.30 la concelebrazione eucaristica a cui seguirà la consegna simbolica del mandato agli operatori pastorali e del manuale diocesano del Sinodo col programma pastorale dell’anno.

L’assemblea sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube e Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Il cammino diocesano sinodale, viene spiegato in una nota, “si snoderà fino ad aprile 2022 con varie tappe per gli approfondimenti dei temi sinodali con spazi di consultazione, di reciproco ascolto e di riflessione sulla vita delle comunità, nelle parrocchie e nelle foranie sui temi sinodali”.

Un secondo appuntamento sinodale a carattere diocesano è già fissato per il 25 novembre quando mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, proporrà una riflessione sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.