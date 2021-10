Diocesi: Napoli, lunedì 18 ottobre inizia il XXXI Sinodo con una celebrazione in cattedrale. Mons. Battaglia, “costruire insieme un futuro di nuova fraternità”

Inizia il XXXI Sinodo diocesano, annunciato dall’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Domenico Battaglia, il 27 settembre scorso. Una solenne celebrazione con la liturgia della Parola presieduta dall’arcivescovo Battaglia si terrà nella chiesa cattedrale alle ore 18 di lunedì 18 ottobre, presenti l’arcivescovo emerito card. Crescenzio Sepe, i vescovi ausiliari, arcivescovi e vescovi emeriti, il pro vicario generale per il Sinodo, i vicari episcopali, i decani, una rappresentanza dei diaconi permanenti, dei seminaristi, degli ordini religiosi, dei movimenti ecclesiali, del popolo di dio, nonché le autorità istituzionali, i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, il popolo di Dio.

Il Sinodo non è l’evento di un giorno, ma è un percorso, lungo anche più anni, durante il quale la Chiesa locale, in comunione con la Chiesa universale, riflette, si confronta e approfondisce temi e questioni di natura essenzialmente pastorale, incarnandosi anche nella realtà sociale.

“L’ho pensato – ha spiegato mons. Battaglia – come necessario e imprescindibile percorso di ascolto di ogni componente ecclesiale, di ogni battezzato, della città e delle città, nell’interezza e nella differenza delle esperienze. Vogliamo accogliere e fare tesoro dei racconti di ogni donna e uomo, pronto a lasciarmi provocare da ogni parola che faccia luce sulle gioie e i dolori, sulla fedeltà e i tradimenti della nostra Chiesa, per costruire insieme un futuro di nuova fraternità aperto a tutti gli uomini e le donne, giovani e meno giovani, credenti e non credenti, battezzati e uomini di buona volontà, soprattutto aperto ai poveri”.

La celebrazione di apertura di lunedì sarà trasmetta in diretta televisiva da Canale 21 e in diretta streaming sul sito della diocesi.