Diocesi: Potenza, dal 20 ottobre la Settimana biblica “Cosa vuoi che io faccia per te?”

“Cosa vuoi che io faccia per te? (Mc 10, 46-52)”. Questo il tema della Settimana biblica in programma dal 20 al 25 ottobre prossimi nella diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. Per sei serate consecutive, alle 19, si svolgerà un itinerario di introduzione alla lectio divina a cura del Centro culturale San Paolo e dell’Apostolato biblico facendo seguito alle parole pronunciate dall’arcivescovo Salvatore Ligorio al termine del consegno ecclesiale: “Ad accompagnarci in questo tempo che abbiamo davanti sarà la Prima lettera ai Corinti. Nelle singole parrocchie o nelle zone pastorali vorrei che prevedessimo la lectio continuata di questo testo che ci aiuta a scoprire ciò a cui siamo chiamati, ciò che resta per sempre, la carità”.

Il primo incontro si terrà a Potenza, mercoledì 20 ottobre, presso la parrocchia S. Cecilia; il giorno seguente appuntamento a Sasso di Castalda, presso la parrocchia Immacolata Concezione mentre venerdì 22 sarà il santuario S. Maria degli Angeli a Pantano di Pignola ad accogliere l’incontro. Sabato 23 la serata si svolgerà nella parrocchia B. V. del Carmine a Baragiano Scalo, mentre domenica sarà la volta della parrocchia B. V. del Carmine ad Avigliano. Conclusione lunedì 25 a Viggiano, presso la parrocchia S. Maria del Monte.

L’itinerario, spiega don Gerardo Cerbasi, responsabile dell’Apostolato biblico, è stato pensato anche “in preparazione alle Lectiones del Tempo di Avvento e come ponte verso la Tre giorni biblico-teologica che, a Dio piacendo, si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2022”.