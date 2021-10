Coronavirus Covid-19: nell’ultima settimana 1.208.156 somministrazioni di vaccini

Nell’ultima settimana sono state 1.208.156 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 eseguite in Italia, in aumento di 127.657 rispetto alla settimana precedente, quando ne erano state somministrate 1.080.499. Il totale complessivo da inizio campagna vaccinale è salito a 87.091.580, tenendo conto di 487.522 dosi aggiuntive/richiami. È quanto emerge dal report settimanale sulle vaccinazioni anti Covid-19 della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad aver completato il ciclo vaccinale è il 93,22% degli over 80 (con 224.640 che non hanno ancora ricevuto alcuna dose) mentre la copertura è al 90,54% tra i 70-79enni (a 473.590, il 7,87%, non è stata ancora somministrata alcuna dose). Risulta immunizzato l’86,98% dei 60-69enni, ma 810.226 di loro, il 10,73%, non si è ancora sottoposto ad alcuna somministrazione. L’81,95% dei 50-59enni è già vaccinato, a fronte di 1.360.210 coetanei (il 14,09%) che devono ancora ricevere la prima o unica dose. Tra i 40-49enni la copertura è al 76,38% (con 1.609.189 di loro, il 18,31%, a cui non è stata ancora somministrata alcuna dose). Il 74,11% dei 30-39enni risulta già immunizzato con 1.281.312 di coetanei, il 18,86%, che ancora non lo è. Copertura vaccinale più elevata tra i 20-29enni, il 78,84%, con 832.765 di loro (13,85%) che non si sono ancora sottoposti ad alcuna somministrazione. Infine, risulta già immunizzato il 64,16% dei 12-19enni con 1.366.436 di loro (il 29,53%) ancora in attesa della prima o unica dose.