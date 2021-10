Cammino sinodale: Castellaneta, domani adorazione eucaristica in tutte le parrocchie. Domenica la celebrazione con il vescovo

In comunione con tutta la Chiesa anche la diocesi di Castellaneta avvia il cammino sinodale domenica 17 ottobre. Il primo passo del cammino sinodale è rappresentato da un’ora di adorazione eucaristica che si terrà sabato 16 ottobre in ogni parrocchia in comunione con tutta la diocesi.

Domenica 17 ottobre, alle 16.30, l’inizio diocesano del cammino sinodale sarà celebrato a Castellaneta. Dal Convento di S. Francesco, come segno dell’esperienza che inizia, i presenti cammineranno insieme fino alla chiesa dei SS. Francesco e Chiara, dove il vescovo, mons. Claudio Maniago, presiederà una Liturgia della Parola.

Saranno presenti i presbiteri, i diaconi, i referenti di ogni parrocchia della diocesi e i rappresentanti delle diverse realtà ecclesiali.

Sarà possibile la diretta streaming della celebrazione sul canale YouTube della diocesi (“Diocesi di Castellaneta – Ufficio per le Comunicazioni”), sulla pagina Facebook del periodico diocesano “Adesso” e in televisione grazie alla collaborazione di TeleSud sui canali 115 e 630.