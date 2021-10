Manifestazione antifascista: Acli Veneto, adesione in presenza e virtuale. Citron (presidente), “democrazia malata e politica non più al servizio del bene comune”

“Mai più fascismi. Mai più un attacco come quello squadrista alla Cgil. Mai più azioni intimidatorie che in questi mesi hanno colpito sedi sindacali ma anche abitazioni di familiari di sopravvissuti alle deportazioni e contro diverse associazioni, nostre sedi in Italia incluse, impegnate nell’accoglienza di persone migranti”. Con questo obiettivo le Acli del Veneto aderiscono alla “Manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia” promossa da Cgil, Cisl e Uil, insieme a tante altre organizzazioni. E per chi non riuscirà a partecipare in presenza le Acli del Veneto lanciano un virtual flash mob con l’hastag #maipiùfascismi.

“Si stanno moltiplicando nel nostro Paese, sotto varie sigle, organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web – commenta Andrea Citron, presidente regionale Acli –. Diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell’odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia. Per questo sollecitiamo le istituzioni, le organizzazioni della società civile, tutti i cittadini a promuovere una nuova stagione di giustizia sociale contrastando il degrado, l’abbandono e la povertà che sono oggi il brodo di coltura che alimenta tutti i neofascismi”. Per Citron, il “mai più” ai fascismi deve tuttavia associarsi all’impegno a “costruire contesti sociali dove l’inclusione e la condivisione di diritti e doveri non siano solo enunciate ma praticate ed effettivamente garantite. Il fascismo che riemerge è il sintomo di una democrazia malata e di una politica che non è più servizio per il bene comune”.