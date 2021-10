Cammino sinodale: Genova, incontro dell’equipe con l’arcivescovo Tasca e celebrazione di apertura in cattedrale

Sabato 16 e domenica 17 ottobre anche la diocesi di Genova avvia il Sinodo, in adesione al cammino a cui Papa Francesco ha convocato la Chiesa universale “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

È stata costituita a questo proposito un’equipe diocesana ed è stato chiesto ad ogni parrocchia, agli organismi che raggruppano le famiglie religiose e alla consulta delle aggregazioni laicali di indicare alcuni referenti che possano sollecitare, facilitare e coordinare il cammino, che si avvia sabato 16 e domenica 17 ottobre. Domani alla presenza dell’arcivescovo, mons. Marco Tasca, i referenti che sono stati indicati dalle parrocchie, dalle famiglie religiose e dalle aggregazioni laicali (270 partecipanti) si riuniranno per un incontro di formazione. L’appuntamento è alle 15 nell’ex sede Postel in via Multedo di Pegli, 8; la struttura che ospita l’incontro non è casuale, ma una scelta simbolica di un luogo della città che porta la memoria di un lavoro che non c’è più.

Domenica 17 ottobre i referenti saranno ciascuno nella propria parrocchia, insieme ai loro parroci, per celebrare l’apertura del cammino sinodale e invitare tutta la comunità a sentirsi coinvolta e protagonista; la diocesi propone inoltre un momento di preghiera e riflessione comune: alle 17 in cattedrale sarà l’arcivescovo ad aprire ufficialmente il cammino sinodale con la recita del vespro, anche in diretta streaming sul canale YouTube. Al termine, mons. Tasca incontrerà i giovani impegnati nel servizio come educatori in diocesi.