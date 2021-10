Cammino sinodale: Grosseto, domani incontro con mons. Bulgarelli nella parrocchia Maria Ss. Addolorata

Domani, sabato 16 ottobre, sarà a Grosseto mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana e direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, per guidare un momento di formazione e di riflessione sul Sinodo.

Mons. Bulgarelli sarà ospite della parrocchia Maria Ss. Addolorata, che lo ha invitato ad animare la prima delle due giornate che la parrocchia dedica alla formazione degli operatori pastorali. “Naturalmente – precisa il parroco, don Marco Gentile – la parrocchia apre le sue porte a tutti coloro che desidereranno soffermarsi sul percorso sinodale, che dovrà avere un’incidenza anche nelle singole comunità parrocchiali”. Per intervenire serve il green pass.

Mons. Bulgarelli, 53 anni, è sacerdote dell’arcidiocesi di Bologna e dottore in Teologia biblica. È preside della Facoltà teologica dell’Emilia- Romagna. Domenica, poi, la comunità dell’Addolorata proseguirà la sua formazione: dopo la messa, alle 10, un secondo momento di riflessione, propedeutico a lavori di gruppo, che si terranno nel pomeriggio dopo un momento conviviale insieme.