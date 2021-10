Colombia: mons Rueda (presidente vescovi) ai sacerdoti, “viviamo il Sinodo uniti a tutto il popolo di Dio, affinando l’ascolto”

Domenica, 17 ottobre, anche in Colombia, sarà ufficialmente avviato nelle diocesi la fase locale del Sinodo dei vescovi. Per questo, l’arcivescovo di Bogotá e presidente della Conferenza episcopale colombiana (Cec), mons. Luis José Rueda Aparicio, rivolge un invito a tutti i sacerdoti del Paese perché vivano questo evento ecclesiale, come momento di grazia e di benedizione, uniti a tutto il popolo di Dio. “A nome della Conferenza episcopale della Colombia – afferma il presule -, desidero invitarvi a vivere questa fase come tempo di grazia, ad affinare l’ascolto, ad allargare il silenzio per adorare il Signore presente nella nostra storia e riconoscere il passaggio del Signore nella grida, ma anche nel riconoscimento del popolo di Dio fa verso la nostra opera missionaria”.

Il presidente della Cec, proseguendo nel suo messaggio, ricorda ai sacerdoti il ruolo di primo piano che hanno, insieme alle comunità, per vivere questo momento di Chiesa sinodale. L’arcivescovo afferma che, in tutti i punti cardinali della Colombia, la Chiesa fa parte di “una rete di servi di Cristo Gesù, unti, amati e inviati ad evangelizzare”. E conclude: “Ora abbiamo il kairos del Sinodo, attraverso il quale lo Spirito Santo, attraverso Papa Francesco, ci invita a metterci in cammino per rinnovare la nostra vita sacerdotale”.